Son dakika: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; iki lider görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Ayrıca Başkan Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramını da tebrik etti.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Aliyev'in ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşme ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi; ülkenin bu zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti.

Liderler görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler.

BAŞKAN ERDOĞAN, UMMAN SULTANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı