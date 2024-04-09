Yalan kampanyası

HP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın 31 Mart seçimiyle makamını CHP'ye devreden AK Partili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün başkanlık katına 'jakuzi' yaptırdığı yalanı ayağına dolandı. Özkan'ın paylaştığı jakuzi fotoğrafının alışveriş sitelerinde kullanılan bir görsel olduğu ortaya çıktı. Yalanı ortaya çıkınca Özkan, "İç içe geçen makam odaları, dinlenme odaları, başkana özel tam teşekküllü mutfak, yemek odaları ve benim 'jakuzi' diye tarif ettiğim kocaman banyo teşkilatı… Bir kelime üstünden tepineceğinize, bu akıl almaz israfı nasıl yapabildiğinizi söyleyin hele… Jakuzi değil banyo teşkilatı" mesajını paylaşarak çamura yatmaya devam etti.Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi" iddiası üzerine resen soruşturma başlattı. Sancaktepe Belediyesi'nin yeni CHP'li Başkanı Alper Yeğin de Özkan'ı yalanladı. Yeğin, "Sayın Şeyma Döğücü döneminde başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır" mesajını paylaştı.Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın jakuzi yalanının ifşa olmasıyla birlikte gözler İmamoğlu'nun seçim kampanyası sürecinde sıraladığı yalanlara çevrildi. İşte Necati Özkan'ın kontrolündeki seçim kampanyasının yalanları:İmamoğlu, göreve gelmeden önce İstanbullu vatandaşlara 20 bin sosyal konut müjdesi verdi. Bu vaadi sorulan İmamoğlu, "Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin sosyal konut olması lazım" dedi ancak 10 bin konut da yapmadı.İmamoğlu, Özkan'ın kampanyasının parçası olan "İhtiyaç sahibi çiftlere sosyal tesislerde haftada bir gün ücretsiz düğün yapacağız" vaadini hatırlamadı.İmamoğlu'nun kampanyasında 5 yılda 100 bin konutun dönüşümü vardı. İmamoğlu, Özkan'ın kampanyasındaki bu balonu da "100 bin konut tamamen uydurma" diyerek patlattı.İstanbul'un park sorununu sık sık dillendiren İmamoğlu, 5 yıl önceki seçim öncesinde "100 bin araçlık yeni kapalı otopark yapacağım" diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Özkan'ın mimarı olduğu bu kampanyadaki vaat yerine getirilemedi. "İstanbul'un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız" vaadi de bir kampanya palavrası olarak kaldı.İstanbullu vatandaşların evlerindeki musluktan 5 yıl sonra su içeceğini iddia eden İmamoğlu, 5 yıl sonunda musluktan su içmek bir yana evdeki musluk sularının çamurlu akmasına bile engel olamadı. "İstanbul'un suyunu musluktan içeceksiniz" diyen İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "İstanbul'da musluktan su içiliyor tabii. Ben de içiyorum. Oturup her gün musluktan su içmiyorum, vaktim yok. Bak Hamidiye su içiyorum, yanımda gezdiriyorum" şeklinde konuştu.İmamoğlu, 2019 yılında verdiği Özkan'ın uydurması olan en uçuk vaatlerinden biri de "Denizaltı ile kent içi yolculuk" oldu. İmamoğlu, 5 yılda diğer vaatlerini gerçekleştirmediği gibi bu vaadini de gerçekleştirmedi. Kendisine sorulan "Denizaltı ile kent içi yolculuk ne oldu?" sorusuna da "Onu hatırlamıyorum. Denizaltı ile kent içi yolculuğu hatırlamıyorum" cevabını verdi.AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar basın açıklaması yaptı: Necati Özkan'ın nereyi gezdiğini, nerede jakuzi gördüğünü çok merak ediyorum. Binada ne öyle bir oda, ne öyle bir jakuzi var. 'Çamur at, izi kalsın' anlayışıyla bir yere varılamaz. Bu ahlaksızlığı yapan kişileri kendi vicdanlarına havale ediyorum.