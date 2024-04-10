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Giriş Tarihi: 10.4.2024 16:35

Bakan Bayraktar: Hatay başkan Öntürk'le yaralarını çok hızlı saracak

Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile birlikte belediyenin idari personeli ile bayramlaştı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Bakan Bayraktar: Hatay başkan Öntürk’le yaralarını çok hızlı saracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Alparslan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen yerel seçimlerden zaferle ayrılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü tebrik etti.

Antakya EXPO Alanı A Blok'ta gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde personelle tek tek tokalaşıp bayramını kutlayan Bakan Bayraktar, "Mehmet Öntürk inanıyorum ki sizlerle birlikte Hatay'a çok güzel işler yapacak. Hatay onun Belediye Başkanlığı döneminde geçtiğimiz yıl yaşadığımız o büyük felaketin ardından, hep birlikte sizlerin gayretleriyle bizlerin destekleriyle çok hızlı bir şekilde yaralarını saracak.'' dedi.

Törende AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da Bakan Bayraktar'a eşlik etti.

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Bakan Bayraktar: Hatay başkan Öntürk'le yaralarını çok hızlı saracak
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