Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bozdoğan-23 operasyonu ile ilgili şu bilgileri verdi:
Tunceli ve Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-23' operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
6 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.
Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 10, 2024
6️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-24"… pic.twitter.com/IDjN8ijdwE