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Giriş Tarihi: 10.4.2024 16:54 Son Güncelleme: 10.4.2024 17:02

Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde terör örgütüne eş zamanlı operasyon

DHA
Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bozdoğan-23 operasyonu ile ilgili şu bilgileri verdi:

Tunceli ve Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-23' operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

6 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde terör örgütüne eş zamanlı operasyon
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