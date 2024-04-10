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Giriş Tarihi: 10.4.2024 17:46

BAYKAR, deprem konutlarını teslim edeceği tarihi açıkladı

Asrın felaketini en ağır yaşayan Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da konut seferberliği kapsamında BAYKAR tarafından inşa edilen bin 12 kontun teslim tarihiyle ilgili Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’dan açıklama geldi. Bayraktar, konutların Haziran ayında depremzedelere teslim edileceğini söyledi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
BAYKAR, deprem konutlarını teslim edeceği tarihi açıkladı

BAYKAR'ın Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da depremzedeler için inşa etitği kalıcı konutlarda sona gelindi. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konutların Haziran ayında teslim edileceğini açıkladı. Haluk Bayraktar açıklamasında; "Depremzede kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri yuvalarını 2024 Haziran ayından itibaren teslim etmeye başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

BAYKAR 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerindeki vatandaşların barınma ihtiyaçları için konut seferberliği kapsamında bin 12 konut bağışında bulunmuştu. AFAD ile koordineli bir şekilde yapımı devam eden bin 12 konutun dışında 2 bin depremzedenin barınması için ise BAYKAR Konteyner Kent'i hayata geçirmişti.

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BAYKAR, deprem konutlarını teslim edeceği tarihi açıkladı
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