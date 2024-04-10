Bayraktar Akıncı 50 bin uçuş saatini tamamladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 50 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Semalardaki koca balık. Selam götür bizden AKINCI'lara. Türk Havacılığının Altın Çağı'nda, Gök Vatan'daki 50 bin saatimiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da ihracat yaptıkları ülke sayısının 34'e ulaştığını belirterek şunları kaydetti: "İhracat oranımız yıldan yıla arttı. 2023 yılı ve sonrasında imzaladığımız sözleşmelerdeki ihracatın payı yüzde 97.5'a ulaştı. Tüm projelerimizin finansmanını yüzde 100 öz kaynaklarımızla karşılıyoruz. İhracattan kazandığımızı projelerimize yatırarak büyüyoruz. Bayraktar AKINCI ile milyon saatlere."