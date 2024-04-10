CHP’li başkan bayramı zehir etti: Koltuğa oturur oturmaz 287 kişiyi işten çıkardı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde partilisi Hülya Erdem'den koltuğu devralan Kadir Aydar, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra 5 Nisan sabahı işe koyuldu.Aydar'ın ilk icraatı Personel A.Ş. kadrosundaki işçileri Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürmek oldu. Başkan Aydar, 6 Nisan'da ise çalışan işçilerin telefonlarına SGK çıkış mesajlarını gönderdi. Toplam 287 kişi bayram öncesi ekmeklerinden oldu. İşten çıkarılan işçiler yaptıkları yazılı açıklamada, "Çıkarılan işçiler arasında depremzede, kanser tedavisi görenler, şehit yakınları var.Ayrıca 2019 yılında kendisinin aldığı işçiler bulunmakta. Kimsenin görevini yapmadığını iddia ediyorlar. Bizlere verilen her görevi elimizdeki imkânlar doğrultusunda alnımızın terini dökerek sonuna kadar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Haklarımız için gerekli tüm mücadeleyi vermeyi sürdüreceğiz" dediler.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ceyhan'da CHP'den Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, "silahlı tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılandığı davadan ceza alması nedeniyle 13 Mart 2020'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası iptal edilmişti. Yerine meclis üyesi olan aynı partiden Hülya Erdem başkan seçilmişti.