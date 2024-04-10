Deprem bölgesindeki mezarlıklara hüzünlü ziyaret

eçen yıl 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'deki mezarlıklarda, aileler afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret etti. Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Mezarlığı'na giden aileler, kaybettikleri yakınları için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı. Kabir ziyaretlerinde, hüzünlü anlar yaşandı. Depremde İskenderun ilçesindeki evinin enkazından 9 Şubat'ta eşi Ayşen Milli (30) ve 5 aylık kızı Eylül Lina ile cansız bedeni çıkartılan Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin (31) Çankaya Mezarlığı'ndaki kabri de ziyaret edildi.Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Güzüküçük, oğlunun mezarına çiçek bırakarak dua etti. Adana'da depremde hayatını kaybedenlerin aileleri, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda mezarlıklara çiçekler bırakıp dua etti. Nesimi Çakmak, depremde halası, kuzeni, kuzeninin eşi ve kuzeninin çocuğunun kaybettiğini belirterek, "Deprem şehitleri oldular, onları ziyaret ettik. Cümle geçmişlerimize de depremde kaybettiğimiz tüm şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Hepsine rahmet diliyorum" diye konuştu. Osmaniye'de Deprem Mezarlığı'na gidenler de yakınlarının kabirleri başında Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Depremde yaşamını yitiren çocukların mezarlarına, yakınları tarafından şeker ve çikolata bırakıldı. AA