İki bayramı bir arada yaşıyoruz

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olan Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşayan aileler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yapılan yeni yuvalarında ilk Ramazan Bayramı'nı kutlamanın sevincini yaşıyor.Depremzedeler için yapılan 25 adet köy evi hak sahiplerine noter huzurunda yapılan kura çekimiyle teslim edildi. 9 ay gibi rekor bir sürede yapılan birer katlı köy evlerinin anahtarları Babatorun sakinlerine verildi. Yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ailelerden biri de Sözer ailesi. Vedat-Ercan Sözer çifti bayramı çocuklarıyla birlikte yeni yuvalarında yaşamının keyfini yaşıyor. Evlerine kavuşan aileler ilk bayramlarında birbirlerine misafir oldu. Çocukları Zehra, Gizem ve Merve ile birlikte bayramlaşmaya gelen komşularını karşılayan Vedat Sözer, misafirini oturma odasında ağırlayarak şeker ikram etti.5 çocuk annesi Vedat Sözer (49), "Kura çekiminde bize çıkar mı diye çok tedirgindim. Kurada ismimizin çıktığını öğrenince çok sevindim. Evimizi çok kısa sürede bitirip bize teslim ettiler. Gerçekten çok güzel bir ev yapmışlar. Hayalimdeki ev olmuş. Sanki köy evi değil saray yapmışlar. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Çocuklarımla, yakınlarımla ve komşularımızla iki bayramı bir arada yaşıyoruz.Devletimiz bize sahip çıktı. Evlerimizi bizlere eşyalı olarak teslim ettiler" diyerek sevincini dile getirdi. Komşusu ve aynı zamanda akrabası olan Vedat Sözer ile bayramlaşan 4 çocuk annesi Merve Sözer de (29), "Eşimle birlikte hep düşünüyorduk. Şimdi evsiz ne yapacağız diyorduk. Ama yanılmışız. Bu kadar güzel bir eve sahip olacağımızı beklemiyorduk. Eğer başımızda Cumhurbaşkanınız olmasaydı biz bu evlerimize kavuşamazdık. Şimdi çocuklarımızla huzurlu ve mutluyuz. Tam bir bayram yaşıyoruz" diye konuştu.Payas ilçesinde yapılan evlerine kavuşan Tarkan ve Feride Çolak çifti de bayramı yeni evlerinde karşılamanın mutluluğunu yaşayanlardan. Üç katlı evlerinin depremde ağır hasar gördüğünü anlatan 3 çocuk babası Vedat Çolak, "Devletimiz gücünü gösterdi ve bizi evimize kavuşturdu. Bayramı hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Mutluluğumuz tarif edilemez" dedi.