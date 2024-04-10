Irak’ın Kuzeyinde hain saldırı: 1 şehit

Bölücü terör örgütü PKK'ın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği saldırıda bir asker şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan tarihinde (dün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi. Bir çocuk babası 26 yaşındaki Aslan'ın şehadet haberi, Niğde'de yaşayan babası İdris ve annesi Gülbahar Aslan'a askeri yetkililerce verildi.