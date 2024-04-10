İstanbul’da bayram coşkusu

Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelenler Kurban Bayramı'nı burada karşıladı. İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı çok sayıda turist, bayram namazını, kentteki büyük ve tarihi camilerde kıldı. İç kısımlarda yer kalmayınca bazı vatandaşlar cami avlusunda namazlarını eda etti.

Bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camiye akın etti. Caminin içerisi namaz vaktinden önce dolarken, içeride yer bulamayan vatandaşlar ise seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.

Namazın ardından caminin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı. Kadınlar da camilerde kendilerine ayrılan alanda namazlarını kıldı. Namazın ardından İslam alemi için dualar edildi.

Bayram namazı öncesi Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasına, "Elveda" yazısı yansıtıldı. Öte yandan, bayram namazı nedeniyle camilerin önlerindeki araç yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar avluya girmekte zorlandı.