Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’dan, İsmail Haniye’ye taziye telefonu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail saldırısında çocukları ve torunun şehit olması nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Haniye'yi arayarak başsağlığı diledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, telefon görüşmesinde Haniye'ye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerine ilişkin görüştüğü öğrenildi. Kalın, Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de vurguladı.