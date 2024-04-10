Özgür Filistin devletine kavuşana kadar kardeşlerimizi destekleyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı video mesajla tebrik etti.Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama ulaştık. Bayramın, ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bizleri sevdiklerimizle beraber, sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturduğu için Rabb'ime hamdediyorum.Türkiye bugüne kadar bölgeye sevk edilen toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğunu gösterdi. Bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz.Ramazan-ı şerifi, Gazze'nin yanı sıra, Türkiye'nin gönül coğrafyasının farklı köşelerinde yaşanan acılar ve zulümler sebebiyle buruk karşıladık ve buruk geçirdik. Gazze 7 Ekim'den beri sadece bizim değil, tüm insanlığın kalbinde, tüm insanlığın vicdanında kanayan bir yara oldu. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastanelerin, okulların, kiliselerin, camilerin bilerek bombalandığı bir vahşet sahnesiyle karşı karşıya kaldık. İsrail'in saldırıları sonucu, 33 bin Filistinli şehit düştü. 75 binden fazla insan da yaralandı.Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konudur. Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız. Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini, yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi, bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız. Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok.31 Mart seçimlerinde sandığa giderek iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rekabet seviyesi çok yüksek bir seçimden yeni çıkmış aziz milletimizden, bayramın manevi iklimini kırgınlıkları gidermek için fırsata çevirmelerini özellikle istirham ediyorum. Bayram ziyareti veya tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyorum. Rabb'imden Ramazan Bayramı'nın gönüllerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza ve mazlum coğrafyalara barış getirmesini diliyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla.Asrın felaketinin yaralarını, asrın birlikteliğini sergileyerek hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 80 bine yakın afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut inşa etmek suretiyle yıl sonunda bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ayrıca riskli yapı stoku yüksek şehirlerimizin depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için de çalışıyoruz.PKK'sından FETÖ'süne ve DEAŞ'ına vatanın birliğine, insanların huzuruna kasteden terör örgütlerine nefes aldırmadık. Terör bataklığını kaynağında kurutma stratejisini kararlılıkla uyguladık.BAŞKAN Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde liderler birbirlerinin bayramını tebrik etti, ikili ilişkiler ve küresel konular ele alındı. Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem'le görüşmesinde de İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların gönderilmesi için göyret gösterilmesi, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemi vurgulandı. Koray TAŞDEMİR /SABAHİsrail'in işgal ettiğikutsal topraklarda düzenlediği saldırılar veFilistinli kardeşlerimize karşı yürüttüğü soykırım,her zaman öncelikli gündemimizolmuştur. Cumhurbaşkanımız SayınRecep Tayyip Erdoğan, İsrail'ingerçek yüzünü tüm dünyayahaykıran tek lider olaraktarihe geçmiştir.ANKARA