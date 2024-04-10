Özgürlük filosu yola çıkmak için İstanbul’da

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için 12 ülkeden sivil toplum kuruluşunun girişimleriyle kurulan Uluslararası Özgürlük Filosu, yola çıkmaya hazırlanıyor. Binlerce ton insani yardım malzemesi ve gönüllülerle birlikte Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazır- lanan Özgürlük Filosu'nun Akdeniz gemisi İstanbul'a ulaştı. 5 bin 500 ton insani yardım malzemesiyle birlikte çeşitli ülkelerden aktivistleri taşıyacak gemiler, önümüzdeki hafta Akdeniz'e açılacak. Endonezya'dan Haiti'ye, Nijer'den İrlanda'ya kadar dünyanın farklı ülkelerinden gönüllüler, filoya katılmak için talepte bulundu. Gazze'ye umut ışığı olmayı hedefleyen filoda, Küba'nın lideri Ernesto Che Guevara'nın kızı Dr. Aleida Guevara ile eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela gibi önemli isimler de bulunuyor.