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Giriş Tarihi: 10.4.2024 10:51

Şehit ailelerinin buruk bayramı Eren'siz 13. bayram

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ailesi, Eren’siz 13. bayrama girdi. Bayram sabahı Eren'in mezarına koşan anne Ayşe Bülbül, Erenin mezarı başında kuran okuyup dua etti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Şehit ailelerinin buruk bayramı Eren’siz 13. bayram

Mezar başında Oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Eren'siz koskoca geçen 13. bayram. Hala, bayram sabahı topladığı harçlıklarıyla bana hediyeler, çiçek alıp getirecek diye bekliyorum.

O'nu çok özledim. O'na sarılmak, kokusunu içime çekmek istiyorum. Onsuz geçen 13. bayram sabahı yine Erenimin mezarı başına geldim, onunla konuştum. Bayramda diğer çocuklarım, gelinlerim, torunlarım geldi. Elimi öpüp bayramlaştı, yine bir yanım eksikti. Erenim yoktu. Yine elimi öpmedi, bana sarılamadı, elinde çiçeklerle gelmedi" dedi.

ANNEMİN GÖZYAŞI HİÇ DİNMİYOR

İkiz kardeşi Gizem Bülbül ise "Annemin gözyaşı hiç dinmiyor. Tüm çocukları yanına gelse de annem yine Eren'i arıyor. Şehit kardeşimin acısı hep yüreğimizde hiç dinmiyor, derken, abisi Çağlar ise," Annem her gün, her bayram ve doğum günlerinde Eren'in mezarı başına gidip, onunla konuşuyor, dua okuyup ağlıyor. Eren onun için bambaşkaydı" dedi.

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Şehit ailelerinin buruk bayramı Eren'siz 13. bayram
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