SON DAKİKA | Bakan Fidan’dan 3 oğlu ve torunlarını kaybeden Heniyye’ye başsağlığı!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.
Bakan Fidan, İsrail saldırısında şehit olan 3 oğlu ve torunları için Heniyye'ye başsağlığı diledi.
İSRAİL'DEN ALÇAK SALDIRI!
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti.
Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.
Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.