SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü! Filistin için kararlılık mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede; İslam dünyasının ortak gayretleri ile İsrail ve destekçileri üzerindeki baskının arttığını, barış ve Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan ve İbrahim görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.