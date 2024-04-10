Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile görüştü: Ramazan Bayramı tebriği!
Giriş Tarihi: 10.4.2024 17:30 Son Güncelleme: 10.4.2024 18:15

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile görüştü: Ramazan Bayramı tebriği!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti genel başkanları ile telefonda görüştü, bayramlaştı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile görüştü: Ramazan Bayramı tebriği!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile görüştü: Ramazan Bayramı tebriği!

Görüşmelerde Başkan Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile görüştü: Ramazan Bayramı tebriği!
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