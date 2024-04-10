Terör örgütlerine ‘Bozdoğan’ darbesi: Operasyonlarda 32 sığınak imha edildi

Tunceli ve Şırnak'ta bölücü terör örgütlerinin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik başlatılan 'Bozdoğan-23' operasyonunda 32 mağara, sığınak ve barınma alanları imha edildi.

6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-24' operasyonunda ise 15 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından, "Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle" paylaşımını yaptı.