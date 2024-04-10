Türkiye ramazanda dünya mazlumlarına el uzattı

Dünyanın birçok bölgesine yardım elini uzatan Türkiye, ramazan ayında da mazlum Müslüman coğrafyasındaki kardeşlerini unutmadı. Türkiye, devlet eliyle yapılan yardımların yanı sıra sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılan yardımlarla da binlerce ihtiyaç sahibi, mağdur ve mazlumun yardımına koştu. Bu kapsamda Deniz Feneri Derneği de Filistinli mazlumlar başta olmak üzere üç kıtada iftar sofraları kurdu, binlerce kişiye yardımda bulundu. Dernek Avrupa, Asya ve Afrika'da zekât ve fitre yardımlarını da ulaştırdı. Gazze'de ramazan boyunca iftar ve sahur için sıcak yemek yardımları yapılırken, aynı zamanda evlerini kaybetmiş Filistinliler için de çadırlar dağıtıldı.