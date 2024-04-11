Bayram diplomasisi

Başkan Erdoğan'ın liderlerle telefon trafiği bayramın ilk gününde de sürdü. Erdoğan dün Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la telefonda bayramlaştı.Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil çözüm için Türkiye'nin Cezayir ile müşterek gayretlerini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.Erdoğan, Kazakistan'da yaşanan büyük sel felaketinden ötürü üzüntüsünü paylaştı ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtti.Erdoğan Nijerya'nın Sahel bölgesindeki gelişmeler yakından takip ettiğini, Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayi alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatına yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğu ifade edildi.