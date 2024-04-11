Narkotik köpeği Hulk’a sürpriz doğum günü

Adana'da 3 yıldır görev yapan narkotik dedektör köpeği Hulk'a polisler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 7'inci yaşına giren Hulk, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan doğum günü pastası önünde hatıra pozu verdi. 6 yıldır Hulk ile birlikte görev yapan polis memuru Ali Çetin'in elinden pasta yiyen Hulk'un gözlerinin dolması görenleri duygulandırdı.

Hulk ile aralarındaki bağın baba ile oğul gibi olduğunu söyleyen Çetin, "Hulk mutlu, o nedenle bende mutluyum. Kendisine elimle pasta yedirdim gözleri doldu, çok duygulandı. 3 senedir Adana'da birlikte uyuşturucu ile mücadele ediyoruz.

Hulk ile mesaimizin dışında ekstra eğitimlerini yaptırıyoruz. Hulk'u sürekli dinamik, aramaya hazır tutmaya çalışıyoruz. Hulk ile aramızda ki bağ aynı oğul ve baba gibi. Birbirimizi sürekli görüyoruz ancak izinli günlerimde beni görmediği zaman onun beni özlediğini biliyorum. Çünkü ben de onu çok özlüyorum. Birlikte güzel işler çıkartıyoruz" dedi.

ANNE BABASI DA NARKOTİK KÖPEĞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğünde eğitim gören narkotik dedektör köpekleri Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucu ile mücadelede polis ekiplerine yardımcı oluyor. Köpekler, polisin düzenlediği operasyonlarda büyük rol oynarken uzmanlar tarafından sıkı bir eğitimden geçiriliyor. Merkezde narkotik köpeği Daisy ve Agir'in çiftleştirilmesi sonucu 10 Nisan 2017'de dünyaya gelen Belçika Malinois (Çoban) Köpeği Hulk'ta bu köpeklerden yalnızca birisi.

TACİRLERİNİN KORKULU RÜYASI

Narkotik köpeği Hulk, Ankara'da 6 yıl önce göreve başlayan polis memuru Ali Çetin (34) ile birlikte merkezde eğitim almaya başladı. Yaklaşık 1 yıl boyunca birlikte yoğun eğitim gören Çetin ve Hulk, ilk olarak Eskişehir'de göreve yaptı. Daha sonra Ağrı Doğubayazıt'a giden ikili, 3 sene önce ise Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne atandı. Hulk'un, Adana'da son 3 yılda katıldığı uyuşturucu operasyonlarında verdiği tepkiler sonucu ekipler 700 kilogram esrar, 30 kilogram metamfetamin, 50 kilogram eroin ve 155 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Hulk, katıldığı son operasyonda ise saman balyaları yüklü tırın içerisinde tepki vererek ekiplerin 305 kilogram skunk maddesi ele geçirmesine yardımcı oldu.

GÖZLERİ DOLDU…

Hulk'a Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde polisler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 7'inci yaşına giren Hulk için üzerinde kendi fotoğrafı olan özel bir doğum günü pastası hazırlandı. Merkezdeki polis memurlarının katıldığı kutlamada Hulk için önce pasta kesildi. Polisler tarafından alkış tufanına tutulan Hulk, polis memuru Ali Çetin'in elinden kendisi için kesilen pastadan yedi. Hulk, kendisi için düzenlenen sürpriz yaş günü organizasyonun da gözlerinin dolması görenleri duygulandırdı. Daha sonra Hulk, kendisi gibi narkotik dedektör köpekleriyle bahçede oyun oynadı.

"BABA OĞUL GİBİYİZ"

Hulk ile baba oğul gibi bağlarının olduğunu belirten polis memuru Ali Çetin, "3 senedir Adana'da birlikte uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Hulk ile mesaimizin dışında ekstra eğitimlerini yaptırıyoruz. Hulk'u sürekli dinamik, aramaya hazır tutmaya çalışıyoruz. Hulk ile aramızda ki bağ aynı oğul ve baba gibi. Birbirimizi sürekli görüyoruz ancak görmediğimizde onun beni özlediğini biliyorum. Çünkü ben onu çok özlüyorum. Birlikte güzel işler çıkartıyoruz" dedi.

O MUTLU BEN DE MUTLU

Hulk'un doğum gününün kutlanmasına çok mutlu olduğunu anlatan Çetin, "Bugün Hulk'un 7'nci doğum günü. Hulk mutluydu o nedenle bende mutluyum. Kendisine elimle pasta yedirdim gözleri doldu, çok duygulandı. Bugüne kadar birçok operasyonda yer aldık. Sene başından bu yana 600 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde yakalamamıza Hulk yardımcı oldu. Son olarak da geçen haftalarda saman balyaları yüklü tırın içerisinde Hulk'un tepkisi üzerine 305 kilogram skunk maddesi ele geçirdik" diye konuştu.

O KADAR KOKU ARASINDA…

Hulk'un koku alma duyusunun çok gelişmiş olduğunu söyleyen Ali Çetin, ahırda yaptıkları bir operasyonda Hulk'un duvara tepki verdiğini anlatarak şunları söyledi: "Benim için en unutulmaz anı ise bir ahırda arama yaptık ve Hulk ahırın duvarına tepki verdi. Duvarı kırdığımızda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdik. O çok şaşırtıcıydı. Çünkü ahırda birçok hayvanın kokusu vardı. O kadar koku arasında uyuşturucu madde kokusunu Hulk aldı ve bize yerini gösterdi. Bu hayvanlar çok iyi eğitimlerden geçiyor ve koku alma duyuları çok gelişmiş."