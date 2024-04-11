Partinin başında kal

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e çağrıda bulunarak, "Ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamını, aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesini düşünmekteyim" dedi. Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Aritmetikte toplama, çıkarma, çarpma ve bölme olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Çıkarma ile bölme küçültür, çarpma ile toplama büyültür. O sebepten dolayı Türkiye'nin birliğe, dirliğe, beraberliğe büyük ihtiyacı vardır. Türkiye'de siyasi kurumlarımız demokrasinin güçlenmesini hep beraber arzuluyorlarsa, önce ülkede siyasi istikrarı sağlamaları gerekiyor" diye konuştu.Bahçeli, siyasi partilerde bir karmaşa, bir çatışma, birbirlerine karşı aşırı derecede fitne, fesat ve iftiralarla yalan sömürüsü yapıldığını belirterek, "Bu gidişat iyi değildir" dedi. Bahçeli, bu nedenle gelecek dönemde siyasi partilerin, siyasi istikrarı önce kendi içlerinde sağlaması, sonra ülkeye siyasi istikrar getirmesi, daha sonra da büyük Türkiye'nin inşasında ortak iradesini ortaya koyarak güçlü bir Türkiye'nin yükselişine katkıda bulunması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de siyasi tartışmaların, kongrelerin, partilerden ayrılmaların, yeni yeni adaylar ortaya çıkarmaların, geçmişte olduğu gibi süregeldiğini dile getiren Bahçeli, "Her seçim sonrası bir suçlu aranır. Bu suçlu partilerin yönetiminde değil, partinin yönetiminin dışında unsurlar aracılığıyla partilerdeki yenileşmeye dayalı gayretlerle kendini göstermektedir" diye konuştu.İYİ Parti'nin 27 Nisan'daki olağanüstü kongresini hatırlatan Bahçeli, "basından takip ettiği kadarıyla İYİ Parti'de önüne gelenin aday olduğunu gördüğünü" söyleyerek şunları kaydetti: "Bu adaylık onların en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar, çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Küsmeler, kırılmalar, ayrışmalar partiyi küçültme gibi gayretler olabiliyor. Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek, Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen, partiye güç verme kararını alan, proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini, Anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. 27 Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren bir olağan kongreyle genel başkan seçeceği yerde, istişarelerle partilerini güçlendirebilecek bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Kabul ederler, etmezler ama benim düşüncem budur."