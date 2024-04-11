Sokaklar da gönüller de bayramla şenlendi

Ramazan Bayramı sokakları da gönülleri de şenlendirdi.Sakarya Hendek'te asırlık Keşkek geleneği sürüyor. Sabahın ilk saatlerinde kazanlarda pişirilen keşkekler namazın ardından 8 bin vatandaşa dağıtıldı. Yine Sakarya Hendek de yüzyıldır süregelen tömbelek geleneğine göre ellerinde poişetler, dillerinde manilerle evlerin kapılarına giden çocuklara çeşitli hediyelr ikram edildi.Karabük Ovacık'ta halkın helva ve yufkayla bir alanda toplanarak yaptığı ziyrat etkinliği bu yıl da gerçekleştirildi. Ziyrat dua ve mezarlık ziyaretiyle son buldu.