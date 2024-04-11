Türk Polis Teşkilatı 179. yılını kutluyor

10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla dün bircok ilde törenler düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kutlama mesajında, "Toplumumuzun güvenliği, selameti, huzuru için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin gününü tebrik ediyor, Türk Polis Teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Görevi başında şehit düşen bütün güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise mesajında, "Yurdumuzun dört bir köşesinde canı pahasına büyük bir fedakarlık ve vatan bilinciyle görev yapan tüm polislerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.