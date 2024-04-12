Başkan Erdoğan’dan Türk Polis Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıl dönümü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik etti.
Sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınlayan Başkan Erdoğan şunları söyledi:
Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum.
Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 12, 2024
Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/DarneBVzrn