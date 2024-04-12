CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Parti’li, meclis üyesi oldu

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu ifade edilen DEM Parti'nin ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temsil edileceği öğrenildi. DEM Parti, 3 Meclis üyesine ulaştığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde grup kuracağı ifade ediliyor. CHP'li 3 Meclis üyesinin DEM Parti'ye geçeceği ifade ediliyor.

DEM PARTİ, İSTANBUL'UN 22 İLÇESİNDE ADAY GÖSTERMEDİ

DEM Parti; İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde belediye başka adayı göstermedi.

43 DEM PARTİ'Lİ CHP LİSTELERİNDEN MECLİS ÜYESİ OLDU

CHP listelerinden seçime giren DEM Parti'liler; Esenyurt'ta 8, Sancaktepe'de ve Şişli'de 4'er, Ataşehir ve Tuzla'da 3'er, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Maltepe, Avcılar, Sarıyer ve Çekmeköy 2'şer, Eyüp, Kartal ve Şile 1'er meclis üyesi çıkardı.

CHP LİSTESİNDEN İBB MECLİS ÜYESİ OLAN DEM PARTİ'LİLER

PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, İBB Meclis üyesi oldu. "Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış da, CHP listesinden İBB Meclis üyesi seçildi.

DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir de, İBB Meclis üyesi oldu. DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel de, İBB Meclis üyesi oldu.

"İMAMOĞLU BU OYLAR BENİMDİR DEMESİN SAKIN"

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, "Ekrem İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi, neden? Çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi" ifadelerini kullanmıştı.

CHP listelerinden seçilen DEM Parti'li Meclis üyeleri şöyle sıralandı:

ESENYURT

3- SIRA- Osman Yalçın

7- SIRA- Yıldız Serinyel

9- SIRA- Orhan Yeler

13- SIRA- Memet Tel

16- SIRA- Elvan Uçar Kordu

19- SIRA- Menduh Kaplan

20- SIRA- Murat Turğut

22- SIRA- Güven Yılmaz

24- SIRA- Kenan Özyolcu

SANCAKTEPE

1 SIRA- Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül

Elif Gül, 4 Nisan 2023'te Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçedeki seçim irtibat bürosunun açılışına katılmıştı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atılmış, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesilmişti.

5 SIRA- HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç.

Nevzat Kılıç, PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklanmıştı.

7 SIRA- Cevdet Dalkılıç

8 SIRA- Dicle Özdaş

ŞİŞLİ

1 SIRA- (KONTENJAN) Fatma Özel İzol

8 SIRA- HDP İstanbul İl yöneticisi Ebru Özdemir

HDP Şişli ilçesi EşbaşkanıElif Özdemir 2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı olmuştu. )

20 SIRA- Sinan Gökçe

25 SIRA- Ümran Deniz Tuna

ATAŞEHİR'DE DEM PARTİ'Lİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

3 SIRA - Raşhan Sertkaya Daniş

18 SIRA - Liva Gür

1 SIRA - (KONTENJAN)- Müslüm Kocaoğlu

TUZLA'DA DEM PARTİ'Lİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

3. SIRA- DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)

15. SIRA- Musa Avyüzen

16 SIRA- Dilek Ateş

ZEYTİNBURNU'NDA DEM PART'İLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

2 SIRA- Abdulcebar Barış (Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı.. Bir televizyon programında yaptığı açıklamada; "Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" ifadelerini kullandı.

14- SIRA- Gülşen Kal Uzunyayla

FATİH'TE DEM PARTİ'Lİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

3 SIRA – Güzin Alpaslan (2014 yılında HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'a destek veren mimar ve mühendisler arasında yer aldı)

15 SIRA – Can Kalaycıoğlu

BEYOĞLU'NDA DEM PARTİ'Lİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

1 SIRA- DEM Parti PM üyesi Turabi Şen

11 SIRA- Elif Yıldırım

ÜSKÜDAR'DA DEM PARTİ'Lİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

3. SIRA- DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun

13. SIRA- Hüseyin Kazan

MALTEPE'DE DEM PARTİ'Lİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

5- SIRA- Suat Karaoğlan

22- SIRA- Şükrü Akçadağ

AVCILAR'DA DEM PARTİ'Lİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

2 SIRA – Nilüfer Yeşiltepe

15 SIRA – Sidar Şimşek

SARIYER'DE DEM PARTİ'Lİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

3- SIRA- İsmail Çarboğa

22- SIRA-Mehmet Tel

ÇEKMEKÖY'DE DEM PARTİ'Lİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

2 SIRA – Cengiz İnce

10 SIRA- Mehmet Bilal Tekin

EYÜPSULTAN'DA DEM PARTİ'Lİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

3. SIRA- DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel

KARTAL'DA DEM PARTİ'Lİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

3- SIRA- Sinan Kılıç

ŞİLE'DE DEM PARTİ'Lİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

2 SIRA – Halis Kökbalık (DEM Parti'li Halis Kökbalık, 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti listelerinden seçime girmiş ve meclis üyesi seçilemişti)

BAHÇELİEVLER'DE DEM PARTİ'Lİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

9 SIRA – Veysi Eripek

19 SIRA - Esin İzel Uysal