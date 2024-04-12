Yeni turistik trenler yola çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenlerinin nisan ayında işletilmeye başlanacağını açıkladı. 1051 kilometrelik Ankara-Diyarbakır güzergâhında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni'nin 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu söyleyen Uraloğlu, "Ankara'dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te hareket edecek, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır- Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak. 1262 kilometrelik Ankara-Tatvan- Ankara parkurunda işletilecek turistik treninin de, Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te seferlerine başlayacağını tüm seyahat severlere duyurmak isterim" dedi.Uraloğlu, seferlerin bölge ekonomisini canlandıracağını belirterek, sadece bir ulaşım aracı vazifesi görmeyeceğini, şehirler arasındaki kültürel iletişimi de kuvvetlendireceğini kaydetti.