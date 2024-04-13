Esenyurt’u boş bir kasa ve 3 milyar borçla devraldık

HP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, önceki dönem CHP'li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı, kendisini hedef alan paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu. Özer, 31 Mart'tan sonra Esenyurt Belediyesi'ni boş bir kasa ve 3 milyar liranın üzerinde bir borçla devraldıklarını söyledi.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kamuoyuna yazılı olarak yaptığı açıklamada, eski başkan Kemal Deniz Bozkurt'un seçim döneminde kendisine hiçbir destek vermediğini ve diğer partilerin adaylarını destekleyen bir tavır sergilediğini söyledi. Başkan Özer, Bozkurt'un son günlerde Esenyurt Belediyesi'ne ihtiyaç dışı personel alımları yaptığını, usül ve esaslara uygun olmayan başkan yardımcısı ve müdür atamaları gerçekleştirdiğini de ifade etti.Belediye Başkanı Özer, "CHP sevgisinden bahsedenlerin koca bir seçim kampanyası boyunca başka partilerin mensubu gibi çalışma yapması, sözde parti aidiyetinin ve gönül bağının hangi seviyede olduğunu ayan beyan ortaya koymuştur. Partisinin belediye başkan adayının yanında durmayan ve hatta başka partilerin mensubu gibi çalışma yapmış biri, parti hukukundan, ahlâkından ve etiğinden bahsedemez. Adaylığımızın belli olduğu tarihten hatta başkan seçildikten sonra dahi usül ve esasa aykırı bir şekilde işe alımlar yapılmıştır. Tamamen kasıtlı bir biçimde yürütülen bu süreç, aday gösterilmemiş olmasından dolayı kişisel bir hırs ile gelecek yönetim üzerine bir yük ve enkaz bırakma çabası ile adım atan bir yönetim anlayışından ibarettir. Yapılan bu işlemler gelecek yönetime yapılmış bir kötülük ve haksızlıktır" dedi. Sözlerine onlarca atamadan bahsederek devam eden Özer, "1 Nisan itibari ile belediyemizin kasası tam da söylediğimiz gibi bomboştu. Son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve birçok ödeme yapılmış ve bize boş bir kasa ile 3 milyar liranın üzerinde bir borç ile devredilmiştir. Devir teslimden sonra 5 Nisan tarihinde İller Bankası'ndan gönderilen pay ile personel maaşı ve ikramiyeleri personellerimizin bayramda zor durumda kalmaması için hızlıca ödenmiştir" ifadelerini kullandı.