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Giriş Tarihi: 13.4.2024

TADD, ramazanda 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
TADD, ramazanda 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı
Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), "Ramazan paylaşmaktır" sloganıyla Afrika'da düzenlediği iftar ve kumanya organizasyonlarda bu Ramazan ayında da hayırseverlerin zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımlarını Uganda, Gana, Sudan, Mali, Çad ve Fildişi Sahili'ndeki muhtaç aileler, mülteci kampları, medreseler ve yetimlere teslim etti. TADD, özellikle acil kriz bölgesi olan Mali'deki mülteci kampları ve Çad'daki ihtiyaç sahiplerine başta gıda olmak üzere iftar ve diğer bağışları ulaştırdı.
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TADD, ramazanda 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı
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