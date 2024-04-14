2’nci Ordu Komutanı Tokel ile Selçuk Bayraktar’dan Hakkari’deki askerlere ziyaret

'GÜÇLÜ YARINLARA BURADA DA YÜRÜYECEĞİZ'

Burada konuşan Selçuk Bayraktar, "Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ile teknik istişarelerde bulunduk. Dün gece itibarıyla Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret ettik. Yüksekova'daki milletimizle, kardeşlerimizle de bayramlaştık. Artık bu bölge tümüyle terörden arındırılmış, barış ve huzur içinde. Bizler istiyoruz ki buralar kalkınsın, turistlik anlamda da ihya olsun. Bu bölgede kardeşlerimiz, tam, bağımsız ve müreffeh yarınlar için dünyaya damgasını vuracak eserler geliştirecek.