Hazımsız Hamdi dehşet saçtı

AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in tarım şirketinde çalışanı Mehmet Aldanmaz, Karapınar'da seçimi AK Partili İbrahim Önal'a karşı kaybeden CHP'li aday Gönül Karabacak'ın eşi Hamdi Karabacak ve adamları tarafından darp edilip bıçaklanarak evinin önüne bırakıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen ve ifade veren Mehmet Aldanmaz, Hamdi Karabacak tarafından geçtiğimiz akşam saat 18.30 sıralarında telefonla arandığını, konuşmak için evinden aşağıya indiğinde Karabacak ve yanında bulunan tanımadığı 2 kişinin bulunduğu araca bindiğini aktardı.Gitmek istememesine rağmen kendisini zorla Kurtbasan Yaylası'na götürdüklerini aktaran Aldanmaz, kendisine AK Partili İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in çocuklarının yerini sorduklarını, söylemeyince darp edilip, sırtından bıçakladıklarını söyledi.İfade sonrası harekete geçen güvenlik güçleri CHP Karapınar Belediye Başkan adayı Gönül Karabacak'ın eşi Hamdi Karabacak (51) ile iki şüpheli gözaltına alındı. Hamdi Karabacak'ın 'kasten yaralama, hakaret, konut dokunulmazlığının ihlali, taksirle yaralama' gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi. Karabacak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.