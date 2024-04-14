İsrail Gazetesi: İran saldırısı, İsrail-ABD bağlarını kuvvetlendirdi

Biden'ın daha önce yaptığı görüşmelerde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar konusunda Netanyahu'yu "topa tuttuğu" aktarılan haberde, ikilinin dün gece yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgilendirmede Biden'ın İran'ı durdurmak için diplomatik çabalara yönelmeye hazır olduğunun vurgulandığı hatırlatıldı.

Haberde, İsrail'e karşı ABD'de Demokratlar arasında tepkilerin arttığı ve İsrail'e yardımların sınırlandırılması çağrıları yapıldığı anımsatılarak, dün geceki saldırı karşısında İsrail'i destekleyen pek çok açıklamanın geldiği belirtildi.

Daha önce yardımların sınırlandırılmasına yönelik açık çağrılar yapan Maryland Senatörü Chris Van Hollen, bu açıklamaları yapan siyasetçilerden biri oldu.

Van Hollen, İran saldırısından sonra X sosyal medya hesabından, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınıyor ve İsrail'in bu saldırganlığa karşı kendini savunma hakkını destekliyorum. Ayrıca tüm bölge halkını içine alan daha geniş bir çatışmayı önleme çabasında Biden'ın yanındayım." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi'ndeki 56 Demokrat isim, geçen hafta, WCK görevlilerinin öldürülmesine ilişkin ABD öncülüğünde bir soruşturma başlatılmasını ve büyük silah transferlerinin söz konusu soruşturma tamamlanana kadar durdurulmasını öneren bir mektubu imzalamıştı.