Şehit ailesi depremzede aileye yuva oldu

2010 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Metin Can'ın ailesi, Hatay'da evleri yıkılan MS hastası Müge Şahin, eşi Mustafa Şahin ve 22 aylık engelli Azra Asel bebeğe yuva oldu.Şehit Metin Can'ın babası Güngör Can, 6 Şubat depreminin ardından "Elimden ne gelirse" diyerek evinin birinci katında bulunan daireyi onardığını ve Şahin ailesine kira almadan verdiğini belirterek, "Bugün böyle yaşıyoruz ama yarın ne olacağını Allah bilir. Bugün onlara yarın bize. Mustafa ve eşine, engelli çocuklarına ücretsiz evi verdik ve bir aile olduk. Onlarla birlikte artık evladımız gibi yaşıyoruz" diye konuştu.Depremzede Mustafa Şahin ise şehit ailesinin evlerini kendilerine açtığı için mutlu olduklarını kaydederek, "Depremde 6 gün boyunca Hatay'da zorlu bir süreç yaşadık. Şehit ailemizle aile olduk. Neye ihtiyacımız olsa yardımcı oluyor, bizleri çocukları gibi görüyorlar. Allah razı olsun bize aile oldular. Hayalimiz memleketimize dönmek tabii ama henüz hepimiz engelli olduğumuz için şartlar şu an bizler için hâlâ çok zor" diye konuştu.