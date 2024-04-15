CHP’li Bayraklı Belediyesi’nde işçi kıyımı: 84 personel kapı dışarı edildi!

ÖNCE BORÇLANMA SONRA İŞTEN ÇIKARMA

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bayraklı Belediye Başkanı seçilen İrfan Önal ilk iş olarak 136 milyon liralık borçlanma için belediye meclisinden yetki istedi. Önal'ın ikinci icraatı ise kadroları belediye şirketinde olan 84 personeli işten çıkarmak oldu.

ÇOĞU ÖĞRETMEN

İşten çıkarılan personelin önemli bir bölümünün Belediye bünyesinde kurulan ve dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim veren dershane öğretmenlerinden oluşması tepkileri de beraberinde getirdi. Bayraklı Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İŞ Sendikasından işçi kıyımına tepki geldi.

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI İRFAN ÖNAL

GERİ ADIM ATILMAZSA EYLEM VAR

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı Bayrakli Belediye Başkanı İrfan Önal'dan kararını tekrar gözden geçirmesini istedi. Yarın sendika yönetimi olarak Önal'la biraraya geleceklerini belirten Sarı, "Sayın başkandan işten çıkardığı işçileri tekrar işe almasını talep edeceğiz. Eğer geri adım atılmazsa kararı protesto edip eylemlere başlayacağız" diye konuştu.

DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİSİ MEMİŞ SARI

FATURANIN EMEKÇİYE KESİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ

Başkan Önal'in Bayraklı Belediyesi'nin, içlerinde yoksul ailelerin çocuklarına eğitim vermek için kurduğu Bay Bel Dersanesin'de görev yapan öğretmenlerinde bulunduğu 100'e yakın personelin işlerine bugün itibariyle son verdiğini belirten Sarı: "Sendika olarak yeni başkanın hesabı daha göreve gelir gelmez emekçilere kesmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Kendisi ile görüşmeyi bekliyoruz. Görüşmenin sonucunda işten çıkarmalara bir çözüm bulunmazsa Bayraklı Belediyesinde eyleme geçeceğiz." diye konuştu.

BAŞKAN ÖNAL: "MECBURUM"

Başkan Önal ise işten çıkarmalarla ilgili yerel bir internet sitesine açıklamalarda bulundu. "Son aylarda işe giren 84 arkadaşımızla yolları ayırdık." diyen Önal: "Buna mecburum. Şuan da Bayraklı Belediyesi işçi maaşlarını ödeyemeyecek durumda. Mali disiplini sağlamak zorundayız. Son aylarda girenleri işten çıkarıyoruz. Daha önce belediyede çalışan arkadaşlara söyledim. 'Ya maaşları düşecek ya da son girenleri işten çıkaracağız' diye...Vicdanım çok rahatsız ancak buna mecburum. Ben seçim döneminde bir kişiye iş sözü vermedim. Bana iş sözü verdi diyen bir kişiyi gösteremezler" dedi.

Önal daha önce de belediyeye eski yönetim tarafından son iki ay içinde 150 personel alımı gerçekleştirildiğini belirtip "Benim için yok hükmündeler. gereğini yapacağım" açıklamasında bulunmuştu.