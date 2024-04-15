Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı John Bass ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Ankara'da, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etti.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verilirken, detay paylaşılmadı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, 15-16 Nisan'da temaslarda bulunacak.