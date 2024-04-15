Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Katar Emiri ile önemli görüşme
Giriş Tarihi: 15.4.2024 20:09 Son Güncelleme: 15.4.2024 20:41

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Katar Emiri ile önemli görüşme

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İslam ülkelerine çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, İsrail'in bu gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Katar Emiri ile önemli görüşme

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

İSLAM DÜNYASINA ÖNEMLİ ÇAĞRI

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in bu gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.

"İSRAİL BİR AN ÖNCE DİZGİNLENMELİ"

Başkan Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Katar Emiri ile önemli görüşme
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