SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Katar Emiri ile önemli görüşme

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.