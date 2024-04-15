SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Katar Emiri ile önemli görüşme

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.
İSLAM DÜNYASINA ÖNEMLİ ÇAĞRI
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in bu gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.