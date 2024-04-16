Anayasa Mahkemesi Başkanvekili belli oldu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi'nin yeni Başkanı seçilmişti. Özkaya'nın Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilmesinin ardından boşalan Başkanvekilliği için bugün Genel Kurul'da seçim yapıldı. Başkanvekilliğine; Anayasa Mahkemesi Üyeleri Selahattin Menteş ve Basri Bağcı aday oldu. Menteş 5 oyda kalırken, Bağcı 9 oy alarak Anayasa Mahkemesi Başkanvekili seçildi.

BASRİ BAĞCI KİMDİR?

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde doğan Bağcı, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında Ankara adli yargı hâkim adaylığına başlayan Bağcı, sırasıyla Sivas Gürün, Siirt Pervari, Konya Hüyük'te Cumhuriyet savcılığı yaptı. 1999 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına adalet müfettişi olarak atanan Bağcı, 2005 yılında adalet başmüfettişi oldu.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri genel müdür yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri genel müdür yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Bağcı, 5 Temmuz 2017 tarihinde Yargıtay üyesi oldu. Cumhurbaşkanı tarafından 2 Nisan 2020'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Bağcı, 6 Nisan 2020 tarihinde göreve başladı.