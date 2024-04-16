Bayraktar’dan PKK destekçisi Geerdink’e Türkçe ve Kürtçe cevap

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Hakkari Çukurca'daki ters laleli fotoğrafını alıntılayarak kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Geerdink'e yönelik X hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar, Türkçe ve Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer. Ev der Türkiye; Le welatek e ku bi sedan sal in tirk û kurd bi biratî lê dijîn." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Öte yandan Geerdink, 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.