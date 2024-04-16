CHP’li Bayraklı Belediyesi’nde işçi kıyımı! 84 personel kapı dışarı edildi

CHP'deki iç çekişmenin faturası evine ekmek götürmek için gece gündüz demeden çalışan işçilere kesildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yeniden aday gösterilmeyince iddiaya göre 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi son iki ayda belediyeye 100'ün üzerinde personel aldı.

İŞTEN ÇIKARILANLARIN ÇOĞU ÖĞRETMEN

31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu partilisi Serdar Sandal'dan devralan İrfan Önal'ın ilk icraatı kadroları belediye şirketinde olan 84 personeli işten çıkarmak oldu. İşten çıkarılan personelin önemli bir bölümünün Belediye bünyesinde kurulan ve dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim veren dershane öğretmenlerinden oluşması dikkat çekti. Bayraklı Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İŞ Sendikası, işçi kıyımına tepki gösterdi.

İŞÇİLER İŞ BIRAKACAK

Dün sabah saatlerinde içlerinde DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın da bulunduğu bir heyet, Bayraklı Belediyesi'ne giderek Başkan Önal ile görüştü. Edinilen bilgiye göre Önal, sendika yöneticilerinin işten çıkarılan işçilerin işe geri alınması yönündeki talebini geri çevirdi. Önal'ın uzlaşmaz tavrı karşısında sendika 17 Nisan Çarşamba günü yani bugün iş bırakma kararı aldı. İşçilerin sabah işyerlerine gidip kart bastıktan sonra mesaiye çıkmayacakları öğrenildi. Sendikadan yapılan açıklamada işten çıkarma kararının yargıya taşınacağına da dikkat çekildi.

FATURANIN EMEKÇİYE KESİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ

Başkan Önal'in Bayraklı Belediyesi'nin, içlerinde yoksul ailelerin çocuklarına eğitim vermek için kurduğu Bay Bel Dershanesinde görev yapan öğretmenlerinde bulunduğu 100'e yakın personelin işlerine dün itibariyle son verdiğini belirten Sarı: "Sendika olarak yeni başkanın hesabı daha göreve gelir gelmez emekçilere kesmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz" dedi.

BÜTÇEYE ETKİSİ DEVEDE PİRE DEĞİLGenel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yılmaz da "Başkanla yaptığımız görüşmede geri adım atılmadı. Başkan; "Adaylığımın ilan edilmesi sonrasında, benim bilgim dışında işe alımlar oldu. Maaş ödeyemem' diyor. Ancak bu işçilerin 80 tanesi kafelerde 2-3 yıldır çalışan işçiler. Bu işçilerin bütçeye olan etkisi devede pire değil. Bir de 20'ye yakın öğretmen var. Bu öğretmen arkadaşlarımız için Sandal döneminde kadroya alınacağına dair sözler verildi ve ancak yerine getirilemedi. İş kolundan dolayı üye yapamadığımız öğretmenler işten çıkarıldı. İş bırakma ve kitlesel eylem yapacağız" dedi.



SEÇİM DÖNEMİNDE DESTEK DE VERDİLER

İşçilerin siyasi rekabetin bedelini ödememesi gerektiğini kaydeden Yılmaz "4 dönemdir bu belediyeyi CHP'li başkanlar yönetiyor. Başkanların kendi aralarındaki siyasi rekabetin ya da siyasi çatışmanın bedelini işçi ödememelidir. Sonuçta aynı siyasi parti 4 dönemdir burayı yönetiyor, aynı siyasi parti, aynı amaçlar. İşçiler gereken desteği de verdi. İşten çıkarılan işçiler seçim döneminde yanlarında durdu ve çalıştı" diye konuştu.

BAŞKAN ÖNAL "MECBURUM"

Sendika kanadında bunlar yaşanırken Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Yerel bir internet sitesine açıklamalarda bulunan Önal, işten çıkarılan 84 kişinin bir önceki belediye başkanı Serdar Sandal tarafından yerel seçimlere son iki ay kala işe alınanlar olduğunu öne sürdü. Açıklamasında "Buna mecburum. Şu anda Bayraklı Belediyesi işçi maaşlarını ödeyemeyecek durumda. Mali disiplini sağlamak zorundayız." İfadelerini kullanan Önal: " Son aylarda girenleri işten çıkarıyoruz. Daha önce belediyede çalışan arkadaşlara söyledim. 'Ya maaşları düşecek ya da son girenleri işten çıkaracağız' diye...Vicdanım çok rahatsız ancak buna mecburum." İfadelerini kullandı.

İŞÇİLERDEN YALANLAMA GELDİ

Önal'ın 'Son iki ayda işe alınanları işten çıkardık' açıklamasına işçilerden de yalanlama geldi. İş akdi sona erdirilen öğretmenlerin tamamının uzun yıllardır Bayraklı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bay Bel Dershanesinde görev yapan öğretmenler olduğunu hatırlatan işçiler: "Her ne kadar sayın başkan kamuoyuna 'Son iki ayda işe alınanlarla yollarımızı ayırdık' dese de bu açıklama gerçeği yansıtmıyor. İşten çıkarılanların içinde 6 yıldır Bay Bel'de öğretmenlik yapan arkadaşlar da var." diyerek tepki gösterdi.

17 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ İŞ BIRAKACAKLAR

CHP'li iki başkanın arasındaki siyasi çekişmenin faturasının işçiye kesilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Yaşanan şok gelişme sonrası Bayraklı Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, içlerinde Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın da bulunduğu bir heyetle dün sabah Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'la görüştü. Heyet Önal'dan kararını tekrar gözden geçirmesini talep etse de Önal geri adım atmadı. Bunun üzerine sendika iş bırakma kararı aldı. Belediye çalışanları bugün yani 17 Nisan Çarşamba günü sabah kart basıp iş bırakacak. İlçede hayat resmen duracak. Çöpler toplanmayacak, park ve bahçelerde bakım onarım çalışması yapılmayacak. Saat 11.00'de belediye önünde geniş katılımlı basın açıklaması yapacak olan sendika Önal'ın işten çıkarma kararını yargıya taşıyacak.