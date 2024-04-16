Cumhur İttifakı Kemalpaşa’dan Belediye Başkanı Türkmen’e tepki

Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Kemalpaşa Belediyesi'nde, ilk Meclis Toplantısı bugün gerçekleştirilmek üzere toplandı. Toplantıyı takip etmek üzere, AK Parti Grubu'nun Başkanı da olan AK Parti İlçe Başkan'ı Metin Yaşar da takip etmek üzere katılım sağladı. Toplantıyı yöneten Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, AK Partili Yaşar'ın katılımından dolayı rahatsızlığını belirtmesi üzerine, Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri, Belediye Başkan'ı Türkmen'e tepki gösterdi.

Yaşanan olaydan sonra açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak, ''Bugün, Kemalpaşa Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında bir araya geldik, ancak ne yazık ki, bu toplantı demokratik bir ortamda gerçekleşmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen Belediye Başkanı Sayın Mehmet Türkmen'in tavrı, demokrasiye olan inancımızı sarsacak kadar kibirli ve antidemokratikti. Meclis toplantısında, AK Parti grubumuzun Başkanı olan Sayın Metin Yaşar'ın varlığına duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade etmesi, demokratik sürecin önemini göz ardı eden bir tavırdır. Sayın Türkmen'in, meclisi ciddiyetsizce alaya alması milletimizin iradesine saygısızlık teşkil etmektedir.

Bizler, Kemalpaşa halkının iradesini temsil etmek üzere seçilmiş meclis üyeleri olarak, milletimizin iradesine olan saygımızı ve demokratik değerlerimize olan bağlılığımızı koruyoruz. Bu nedenle, Belediye Başkanı'nın meclise olan saygısız tavrından dolayı meclisi terk ettik. Milletimizin iradesi, Kemalpaşa Belediye Meclisi'nde hak ettiği saygıyı görene kadar Cumhur İttifakı olarak, Sayın Mehmet Türkmen'in antidemokratik ve kibirli tutumuna karşı tepkimizi sürdüreceğiz. Halkımızın seçtiği belediye başkanının, demokratik süreçlere olan saygısını göstermesi, hizmet ettiği topluma olan sorumluluğunun bir gereğidir. Göreve başlar başlamaz yaşanılan bu hadise kabul edilemez ve kınıyoruz'' dedi.