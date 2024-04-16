KAAN, ANKA-3 ve İHA’lar birlikte uçacak

İran'ın İsrail'e yönelik misillemesi yeni dönem savaş konseptinin habercisi oldu. Suriye, Irak, Libya, Karabağ ve Ukrayna'daki başarılarıyla Türkiye SİHA teknolojisinde uzmanlığını dünyaya ispatladı.Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iştiraki STM tarafından geliştirilen Sürü Drone Operasyonu Projesi (BUMİN) ile insansız hava araçları Sürü İHA'lar birbirleriyle haberleşecek.Proje ile milli muharip uçak KAAN, ANKA-3 SİHA ve yüksek hızlı hedef uçağı Süper Şimşek birlikte hareket edebilecek.KAAN pilotunun takacağı süper teknolojik özel bir kaskla havada Milli Muharip Uçak SİHA'larla konuşacak. Kol uçuşu gerçekleştirecek "mükemmel üçlü" düşmanın hava savunma sisteminin kafasını karıştıracak.KAAN minimum risk altında ana hedefleri yerle bir ederken, operasyonlarda maliyeti çok daha az olan SİHA'lar ve Süper Şimşek ileri sürülecek.SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), Bayraktar gibi stratejik SİHA'ları üreten Baykar firmasına yönelik iddialara yanıt verdi. "BAYKAR'a devlet tarafından imtiyaz sağlandığına" ilişkin ididalara yanıt veren SSB, bugüne dek 500'ü aşkın firmaya ve 400'ü aşkın tedarik projesine 6 milyar liraya yakın hibe ve proje desteği sağlandığını belirterek, Baykar'ın herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan faydalanmadığını açıkladı. SSB'den yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. ANKARA