Kabinenin gündemi bölgesel istikrar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1.5 aylık aranın ardından bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanması beklenen kabinenin ana gündemi ekonomi olacak. Ekonomideki yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede atılan adımlar ele alınacak. Bunun yanı sıra 31 Mart yerel seçim sonuçları masaya yatırılarak oy kaybının nedenleri değerlendirilecek. Dış politika da kabinenin sıcak başlıkları arasında olacak. Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'deki son durum, İran ile İsrail arasındaki gerginlik de masada olacak. ANKARA