Karşıyaka’da taksit taksit maaş geleneği bozulmadı

2019 Yerel seçimlerinde CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğunu Yıldız Ünsal'a devredip Büyükşehir Belediye başkanı oldu.

EMEKLİLİĞİ GELENLERLE YOLLARINI AYIRDI

Ünsal göreve gelir gelmez belediyede emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden bazı isimlerle yollarını ayırdı. Ardından da boşalan koltuklara yeni atamalar yaptı.

PERSONEL A.Ş'DE MAAŞLARIN 3'TE BİRİ YATIRILDI

Karşıyaka Belediyesinde başkan değişti ama gelenek değişmedi. Yıldız Ünsal'ın görevi devraldığı Karşıyaka Belediyesi'nde mali sorunlar yeniden baş gösterdi. Başkan Ünsal dönemindeki belediye yönetimi, Personel A.Ş bünyesinde çalışan işçilerin hesaplarına sadece maaşlarının üçte birine denk gelen 10 bin TL para yatırdı. Geriye kalan miktarın ise ne zaman ödeneceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

KENT A.Ş ÇALIŞANLARI HİÇBİR ŞEY ALAMADI

Karşıyaka Belediyesinde yaşanan mali krizden belediye şirketi Kent A.Ş çalışanları da nasibini aldı. Karşıyaka Belediyesi'nde saha ve büro personelleri dahil çok sayıda kişinin görev aldığı Kent. AŞ'deki çalışanların hesaplarına ise hiç para yatırılmadı. Şubat ayı maaşlarını 3 taksitte alan işçilere henüz Mart ayı maaşları için ödeme yapılmadı.

EYLEMLER KAPIDA

Öte yandan memurların sendikal hakkı olan sosyal denge tazminatlarındaki ödenmeyen ay sayısı da ikiye çıktı. Memurlar, maaşlarına ek olarak aldıkları sosyal denge tazminatlarını alamadı. Yaşanan şok gelişme sonrası gözler sendikaya çevrildi. İşçilerin örgütlü olduğu sendikanın önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir basın açıklaması yapacağı sızan bilgiler arasında yer aldı