Özel ile Tugay’ın arasına Erdoğdu girdi

Yerel seçim sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Cemil Tugay vakit kaybetmeden kadro kurma çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz haftalarda bazı daire başkanlıkları ile İZBETON Genel Müdürlüğüne atamalar yapan Tugay'ın genel sekreterlik koltuğuna kimi oturtacağı merak konusu oldu.

TUGAY BİR SÜRELİĞİNE KARCI İLE DEVAM KARARI ALDI

İddiaya göre çeşitli isimlerin gündeme geldiği genel sekreterlik koltuğu için Başkan Tugay, önceki Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde "asaleten" ataması yapılan Genel Sekreter Barış Karcı ile bir süre yola devam etme kararı aldı. Karcı, belediye içindeki koordinasyon toplantılarına ve kurum ziyaretlerine katılarak Tugay'a eşlik etti.

ÖZEL 'ERDOĞDU OLSUN' DEDİ AMA…

Tugay'ın Genel Sekreterlik için Karcı'da karar kılması, Genel Merkezde rahatsızlık yarattı. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bizzat devreye girerek İstanbul eski Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu İzmir'e gönderdi. Ardından da Tugay'dan genel sekterlik koltuğuna yerel seçimde İstanbul-Ümraniye'den aday olan fakat seçilemeyen Erdoğdu'yu oturtmasını istedi. Erdoğdu ile görüşme yapan Başkan Tugay Karcı konusunda Özel'e direnç gösterip Erdoğdu ile ilgili çekincelerini genel merkeze iletti.

TUGAY DİRENÇ GÖSTERDİ

Mevcut yönetim sistemi ve bürokratik düzeni yavaş yavaş dönüştürme kararı alan Tugay'ın genel başkan destekli isteğe direnç göstermesi dikkat çekti. Şimdi tüm gözler Özel'e çevrildi. CHP Genel Merkezi'nin Aydoğdu'nun atanmasıyla birlikte yeni dönemde başta mali politikalar ve ekonomik düzenin ele alınması konusuna eğildiği ifade ediliyor. Hazine Müsteşarlığı'ndaki görevi sırasında Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin baş denetçisi olarak görev yapan Erdoğdu'nun deneyimini parti üst yönetici kimliğiyle harmanlamak isteyen Genel Başkan Özgür Özel'in talebinin ilerleyen zamanda Tugay cephesinde nasıl bir karşılık bulacağı ise bilinmiyor.