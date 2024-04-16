SON DAKİKA | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!
Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/poca4MCq2j