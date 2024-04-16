Teleferik faciasında ihmal itirafı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattında 1 kişinin ölümü, 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan facianın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.Teleferik hattını işleten Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anet A.Ş. ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu Mega Tower adlı şirketin yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları Antalya 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nce, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, bir kişi de serbest bırakıldı.Tutuklanan şüpheliler arasında Anet A.Ş. eski genel müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de yer aldı. Seçim var diye bakımları ihmal ettiği öne sürülen Kocagöz ifadesinde, kazadan önce yapılan yıllık ve ağır bakımlarla ilgili bir bilgisinin bulunmadığını belirterek, "Benim haricimde sorumluluğu olan 4 kişi daha bulunmaktadır" diyerek diğer şüphelileri suçladı.Şüpheli Serkan Yellice ise teleferik tesisinde otomasyon görevlisi olarak çalıştığını belirterek, 24 Kasım 2023'te Tünektepe teleferiğinin onarım sürecine ilişkin 159 kalem işten oluşan öneri sunduklarını, yerel seçimlerin olması nedeniyle 159 kalemden sadece 19 kalemin yapıldığını kaydetti. Yellice, yapılmayan 140 bakım ve onarım işleminin ise seçimlerden sonra tamamlanmasının planlandığını belirtti.Şüphelilerden Mega Tower Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tezcan ise teleferiğin ağır bakımıyla ilgili 159 kalemlik bir çalışma yaptıklarını, Anet A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Buğra Samsunlu'ya bu durumu bildirdiğini ancak bakımın 19 kalem olarak yapılması gerektiğine dair bir formla kendilerine dönüş yapıldığını belirterek, "Bizim bakım yaptığımız 19 kalemlik iş içinde bu kazaya sebebiyet verecek herhangi eksiklik bulunmamaktadır. Belki biz 19 kalemlik iş içerisinde birtakım bakımları yapmasaydık daha farklı boyutta kazaya sebebiyet verilebilirdi. Bizim yapmış olduğumuz 19 kalemlik bakımda direk tabanları ve direk tabanlarında olması gereken somon, cıvata ve benzeri materyallerin kontrolü ve bakımı yapılmamıştı. Teleferikteki makara sistemleri de kontrol edilmemişti" dedi.