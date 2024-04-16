Türkiye’de de yayınlanan Bluey çizgi filminde LGBT terörü! 2 anneli ebeveyn çift, cinsiyetsiz çocuk...

Son yıllarda iyice azgınlaşan LGBT lobisi özellikle dizi ve sinema sektörüne adeta el koymuş durumda. Bu durumdan çocukların izlediği çizgi filmler de etkileniyor.
SAPKIN EVLİLİK!
Geçmişten bu yana çizgi filmlerde örtülü LGBT propagandası yapıldığı biliniyor fakat bu kez sapkın evlilik ayan beyan ilan edildi.
Türkiye'de de yayımlanan Bluey çizgi filmi, LGBT evliliğe sahne oldu.
LGBT KARAKTERLER TANITILDI
Bluey'nin "The Sign" isimli üçüncü sezon final bölümünü izleyenler, ilk LGBT karakterin tanıtıldığını gördü.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Bluey'nin "The Sign" bölümü sosyal medyada büyük gündem oldu.
Kullanıcılar, Jack ve Jasper isimli diğer karakterlerin annesinin de LGBT olduğunu fark etti.
DİKKAT ÇEKEN TASARIM
X hesabından paylaşım yapan bir kullanıcı "Bluey" teorisini ortaya attı ve çizgi filmde karakterlerin tasarımına dikkat çekti.
Dizideki kadın ve erkeklerin gözbebeklerinin birbirinden farklı tasarlandığını fark eden kullanıcı, bu kuralın yetişkin karakterler için geçerli olduğunu öne sürdü.
LGBT VURGUSU
Çizgi filmde erkeklerin kahverengi, kadınların ise mavi göz ile temsil edildiğini belirten kullanıcı, Jack'in babası ve Jasper'ın annesinde bu kuralın bozulduğuna dikkat çekti.
Jack ve Jasper istisnası ise bu söz konusu karakterlerin LGBT olduğuna yoruldu.
CİNSİYETSİZ ÇOCUK ALGISI
Jack ve Jasper teorisinden hareketle düşünüldüğünde çocuk karakterlerin gözlerinin de siyah olması, çizgi filmde çocukların "cinsiyetsiz" olarak temsil edildiği şeklinde yorumlanabilir.
Dünyanın her yerinde izlenen ve Türkiye'de de yayımlanan Bluey, açıkça LGBT terörünün propagandasını yaparken özellikle çocukları hedef alıyor ve cinsiyetsiz bir dünyanın güzellemesini yapıyor.