Haberler Gündem Haberleri Türkiye'de de yayınlanan Bluey çizgi filminde LGBT terörü! 2 anneli ebeveyn çift, cinsiyetsiz çocuk...
Giriş Tarihi: 16.4.2024 19:01 Son Güncelleme: 16.4.2024 19:06

Türkiye'de de yayınlanan Bluey çizgi filminde LGBT terörü! 2 anneli ebeveyn çift, cinsiyetsiz çocuk...

Küresel sermayenin desteğiyle büyütülen LGBT terörü, çizgi filmlere gizlediği mesajlarla çocukları hedef alıyor. Bu skandala son örnek ise Türkiye'de de izlenen "Bluey" adlı yapım oldu. Bluey'in "The Sign" isimli üçüncü sezon finalinde karakterlerden birinin 2 kadından oluşan ebeveynlere sahip olduğundan söz edildi. LGBT terörünün övüldüğü çizgi dizide, kadın ve erkek karakterlerin göz renklerinin farklı olduğu ancak çocuk karakterlerin ise tek göz rengine sahip olduğu dikkatler kaçmadı. Çocuklarda tek göz rengi kullanılmasıyla "cinsiyetsiz çocuk" güzellemesi yapıldı.

Türkiye’de de yayınlanan Bluey çizgi filminde LGBT terörü! 2 anneli ebeveyn çift, cinsiyetsiz çocuk...

Son yıllarda iyice azgınlaşan LGBT lobisi özellikle dizi ve sinema sektörüne adeta el koymuş durumda. Bu durumdan çocukların izlediği çizgi filmler de etkileniyor.

SAPKIN EVLİLİK!

Geçmişten bu yana çizgi filmlerde örtülü LGBT propagandası yapıldığı biliniyor fakat bu kez sapkın evlilik ayan beyan ilan edildi.

Türkiye'de de yayımlanan Bluey çizgi filmi, LGBT evliliğe sahne oldu.

LGBT KARAKTERLER TANITILDI

Bluey'nin "The Sign" isimli üçüncü sezon final bölümünü izleyenler, ilk LGBT karakterin tanıtıldığını gördü.

İKİ ANNELİ KARAKTER

28 dakikalık Bluey bölümünde Pretzel isimli karakterin iki "annesi" olduğundan söz etmesi dikkat çekti.

Sezon finalinde yer alan detay, yeni sezonda LGBT terörünün propagandasının yoğunlaştırılacağı şeklinde yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Bluey'nin "The Sign" bölümü sosyal medyada büyük gündem oldu.

Kullanıcılar, Jack ve Jasper isimli diğer karakterlerin annesinin de LGBT olduğunu fark etti.

DİKKAT ÇEKEN TASARIM

X hesabından paylaşım yapan bir kullanıcı "Bluey" teorisini ortaya attı ve çizgi filmde karakterlerin tasarımına dikkat çekti.

Dizideki kadın ve erkeklerin gözbebeklerinin birbirinden farklı tasarlandığını fark eden kullanıcı, bu kuralın yetişkin karakterler için geçerli olduğunu öne sürdü.

LGBT VURGUSU

Çizgi filmde erkeklerin kahverengi, kadınların ise mavi göz ile temsil edildiğini belirten kullanıcı, Jack'in babası ve Jasper'ın annesinde bu kuralın bozulduğuna dikkat çekti.

Jack ve Jasper istisnası ise bu söz konusu karakterlerin LGBT olduğuna yoruldu.

CİNSİYETSİZ ÇOCUK ALGISI

Jack ve Jasper teorisinden hareketle düşünüldüğünde çocuk karakterlerin gözlerinin de siyah olması, çizgi filmde çocukların "cinsiyetsiz" olarak temsil edildiği şeklinde yorumlanabilir.

Dünyanın her yerinde izlenen ve Türkiye'de de yayımlanan Bluey, açıkça LGBT terörünün propagandasını yaparken özellikle çocukları hedef alıyor ve cinsiyetsiz bir dünyanın güzellemesini yapıyor.

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Türkiye'de de yayınlanan Bluey çizgi filminde LGBT terörü! 2 anneli ebeveyn çift, cinsiyetsiz çocuk...
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