Türkiye’de de yayınlanan Bluey çizgi filminde LGBT terörü! 2 anneli ebeveyn çift, cinsiyetsiz çocuk...

CİNSİYETSİZ ÇOCUK ALGISI

Jack ve Jasper teorisinden hareketle düşünüldüğünde çocuk karakterlerin gözlerinin de siyah olması, çizgi filmde çocukların "cinsiyetsiz" olarak temsil edildiği şeklinde yorumlanabilir.

Dünyanın her yerinde izlenen ve Türkiye'de de yayımlanan Bluey, açıkça LGBT terörünün propagandasını yaparken özellikle çocukları hedef alıyor ve cinsiyetsiz bir dünyanın güzellemesini yapıyor.