İtfaiye raporu ihmali doğruladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin itfaiye raporu açıklanırken raporda yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı izolasyon, yalıtım ve döşeme malzemelerini hızla tutuşturduğu açıklandı.Raporda işyeri acil durum aydınlatmalarının çalışmadığı belirtildi. Yönlendirme levhalarının olmadığı, söndürme sisteminin ve yangın dolaplarının çalışmadığı da vurgulandı.Yine raporda itfaiye ekibinin, hayatını kaybeden kişileri hareketsiz yatar vaziyette bulduğu yer aldı.