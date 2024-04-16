Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 17. turda da sonuç alınamadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 17'nci tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 17'nci tur oylamada da belirlenemedi.

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 16'ncı tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışmıştı. 16'ncı tur oylamada; Akarca 109, Şentürk 105, Kerkez 88 oy almıştı. Bugün gerçekleştirilen 17'nci tur oylamada ise; Akarca 105, Şentürk 108, Kerkez 104 oy aldı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 16'ncı tur oylaması sonucunda adayların yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamamaları nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminde 17'nci tura geçildi. Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.